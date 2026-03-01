Московский суд приговорил политолога Екатерину Шульман к году колонии за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Суд признал её виновной в невыполнении требований по регистрации в этом качестве, что привело к возбуждению уголовного дела.

Приговор был оглашен судьей, которая назначила наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Он был вынесен заочно, так как Шульман находится за пределами России.

Напомним, что Екатерина Шульман — известный российский политолог и общественный деятель, продолжавшая активную работу после внесения её в реестр иностранных агентов.