Политолога Екатерину Шульман заочно приговорили к тюремному сроку
Сегодня 2026, 01:32
112
Московский суд приговорил политолога Екатерину Шульман к году колонии за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Суд признал её виновной в невыполнении требований по регистрации в этом качестве, что привело к возбуждению уголовного дела.
Приговор был оглашен судьей, которая назначила наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Он был вынесен заочно, так как Шульман находится за пределами России.
Напомним, что Екатерина Шульман — известный российский политолог и общественный деятель, продолжавшая активную работу после внесения её в реестр иностранных агентов.
