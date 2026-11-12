Политология со вкусом пиццы: депутат Курултая Асхат Аймагамбетов удивил студентов

Бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов порадовал студентов на занятии по политологии и принес им пиццу. Видео из аудитории разошлось в соцсетях, а сами ребята назвали такой урок «обучением в формате 4D».

Историю опубликовал в соцсетях блогер blog_erzhana.kz. По его словам, Аймагамбетов ведет занятия в Университете Maqsut Narikbayev в Астане и совмещает преподавание с депутатской работой.

Как пишет автор публикации со ссылкой на студентов, преподаватель принес пиццу, чтобы они лучше запомнили тему занятия.

По данным автора поста, с августа 2026 года Асхат Аймагамбетов является депутатом Курултая и возглавляет Комитет по социально-культурному развитию.

Преподавать в университете Аймагамбетов начал еще в феврале 2023 года, вскоре после ухода с поста министра. Тогда он отмечал, что преподавательскую работу можно совмещать с любой другой.

Подписчики встретили видео тепло. В комментариях пользователи осыпали пост аплодисментами и огоньками, хвалили преподавателя за простоту и человечность, а кто-то пообещал взять такой подход себе на заметку. Одна из пользовательниц вспомнила, что Аймагамбетов преподавал политологию и ее группе лет 17 назад, правда, без пиццы.