  • Главная
  • Новости
  • Полицейские Алматы задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

Полицейские Алматы задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

У мужчины обнаружили свертки с неизвестным веществом, весы и материалы для фасовки, еще более 300 упаковок нашли в тайниках.

27 Июля 2026, 02:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 27 Июля 2026, 02:34
27 Июля 2026, 02:34
161
Фото: Скриншот видео

В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и распространении синтетических наркотиков.

Задержание провели в Алатауском районе. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили десятки расфасованных свертков. Еще более 100 аналогичных упаковок полицейские изъяли из автомобиля задержанного.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. Там были обнаружены вещества, происхождение и состав которых предстоит установить судебной экспертизе. Кроме того, полицейские нашли электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, которые, предположительно, могли использоваться для фасовки запрещенных веществ.

Также оперативники проверили пять тайников, оборудованных на территории Алматы. В них обнаружили и изъяли еще более 300 свертков с веществом, направленным на экспертное исследование.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, происхождение изъятых веществ и возможные каналы их сбыта.

Окончательная правовая оценка действиям задержанного будет дана по итогам расследования и экспертных исследований.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх