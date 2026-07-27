Полицейские Алматы задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков
У мужчины обнаружили свертки с неизвестным веществом, весы и материалы для фасовки, еще более 300 упаковок нашли в тайниках.
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В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и распространении синтетических наркотиков.
Задержание провели в Алатауском районе. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили десятки расфасованных свертков. Еще более 100 аналогичных упаковок полицейские изъяли из автомобиля задержанного.
В ходе дальнейших следственных действий правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. Там были обнаружены вещества, происхождение и состав которых предстоит установить судебной экспертизе. Кроме того, полицейские нашли электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, которые, предположительно, могли использоваться для фасовки запрещенных веществ.
Также оперативники проверили пять тайников, оборудованных на территории Алматы. В них обнаружили и изъяли еще более 300 свертков с веществом, направленным на экспертное исследование.
По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, происхождение изъятых веществ и возможные каналы их сбыта.
Окончательная правовая оценка действиям задержанного будет дана по итогам расследования и экспертных исследований.
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