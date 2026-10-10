Полицейские Атырау оформили иностранным туристам выездные визы за сутки

Граждане Германии, приехавшие в Казахстан с туристической целью, получили помощь сотрудников миграционной службы Атырауской области после нарушения установленного срока пребывания.

Как сообщили в полиции, иностранцы обратились в управление миграционной службы департамента полиции региона для оформления выездных виз.

Сотрудники ведомства помогли восстановить необходимые документы и подготовить разрешения на выезд. Все процедуры удалось завершить в течение одних суток.

После получения документов граждане Германии поблагодарили казахстанских полицейских за оперативность и оказанную поддержку.

В полиции отметили, что миграционная служба Атырауской области продолжает уделять внимание своевременному рассмотрению обращений, качественному оказанию государственных услуг и помощи иностранным гражданам в рамках действующего законодательства.