Полицейские Атырау оформили иностранным туристам выездные визы за сутки
Полиция Казахстана помогла гражданам Германии урегулировать вопросы с документами после нарушения срока пребывания в стране.
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Граждане Германии, приехавшие в Казахстан с туристической целью, получили помощь сотрудников миграционной службы Атырауской области после нарушения установленного срока пребывания.
Как сообщили в полиции, иностранцы обратились в управление миграционной службы департамента полиции региона для оформления выездных виз.
Сотрудники ведомства помогли восстановить необходимые документы и подготовить разрешения на выезд. Все процедуры удалось завершить в течение одних суток.
После получения документов граждане Германии поблагодарили казахстанских полицейских за оперативность и оказанную поддержку.
В полиции отметили, что миграционная служба Атырауской области продолжает уделять внимание своевременному рассмотрению обращений, качественному оказанию государственных услуг и помощи иностранным гражданам в рамках действующего законодательства.
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