Полицейские доставили в больницу ребенка с тяжелой травмой в области Абай
Ребенок играл во дворе и пытался залезть на входную дверь.
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Во время патрулирования автодороги Семей — Усть-Каменогорск в области Абай к сотрудникам полиции обратилась водитель автомобиля Volkswagen.
Водитель сообщила сотрудникам полиции, что в салоне находится пятилетний ребенок с глубокой травмой ноги и сильным кровотечением, и попросил срочно оказать помощь.
По словам матери, ее пятилетний сын, проживающий в селе Гранитный Жанасемейского района, играл во дворе и пытался залезть на входную дверь. В этот момент стекло входной двери разбилось и глубоко поранило ногу ребенка.
Понимая, что состояние ребенка тяжелое полицейские Еламан Масалимов и Медет Смагулов посадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и поспешили в больницу.
Полицейские доставили пострадавшего ребенка в приемное отделение областной больницы всего за 15 минут. Как только они прибыли в больницу, сотрудники полиции взяли ребенка на руки и, не теряя времени, поспешили занести его внутрь.
Врачи сразу приняли мальчика и экстренно провели ему операцию.
— У моего ребенка не останавливалась кровь из ноги, я очень сильно испугалась. Не знала, что делать, и, увидев по дороге полицейских, попросила их о помощи. Они сразу помогли нам и посадили ребенка в машину. Всего за 15 минут они доставили нас в больницу. Для меня в тот момент это была огромная помощь. От всей души благодарю полицейских, — рассказала мать ребенка.
В подобных ситуациях важна каждая секунда. Оперативные действия полицейских позволили ребенку своевременно получить необходимую медицинскую помощь.
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