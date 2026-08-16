Полицейские доставили в больницу ребенка с тяжелой травмой в области Абай 

Во время патрулирования автодороги Семей — Усть-Каменогорск в области Абай к сотрудникам полиции обратилась водитель автомобиля Volkswagen.

Водитель сообщила сотрудникам полиции, что в салоне находится пятилетний ребенок с глубокой травмой ноги и сильным кровотечением, и попросил срочно оказать помощь.

По словам матери, ее пятилетний сын, проживающий в селе Гранитный Жанасемейского района, играл во дворе и пытался залезть на входную дверь. В этот момент стекло входной двери разбилось и глубоко поранило ногу ребенка.

Понимая, что состояние ребенка тяжелое полицейские Еламан Масалимов и Медет Смагулов посадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и поспешили в больницу.

Полицейские доставили пострадавшего ребенка в приемное отделение областной больницы всего за 15 минут. Как только они прибыли в больницу, сотрудники полиции взяли ребенка на руки и, не теряя времени, поспешили занести его внутрь.

Врачи сразу приняли мальчика и экстренно провели ему операцию.

— У моего ребенка не останавливалась кровь из ноги, я очень сильно испугалась. Не знала, что делать, и, увидев по дороге полицейских, попросила их о помощи. Они сразу помогли нам и посадили ребенка в машину. Всего за 15 минут они доставили нас в больницу. Для меня в тот момент это была огромная помощь. От всей души благодарю полицейских, — рассказала мать ребенка.



В подобных ситуациях важна каждая секунда. Оперативные действия полицейских позволили ребенку своевременно получить необходимую медицинскую помощь.