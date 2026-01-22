На автодороге Усть-Каменогорск — Семей сотрудники полиции оказали помощь водителю грузового автомобиля, оказавшемуся в сложной дорожной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает BAQ.kz.

Инцидент произошел на 25-м километре трассы. Водитель грузовика DAF XF, перевозившего растительное масло, не учел состояние проезжей части, в результате чего машина съехала на обочину и не смогла продолжить движение.

На место оперативно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции, которые обеспечили безопасность дорожного движения и приняли меры по оказанию помощи. К работам также привлекли волонтеров — они помогли частично разгрузить автомобиль. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям развернули пункт обогрева для водителя, чтобы обеспечить ему безопасность в ночное время.

С помощью специальной техники грузовик удалось эвакуировать, после чего движение на участке было полностью восстановлено.

Полиция напоминает водителям о необходимости строго учитывать погодные и дорожные условия в зимний период, особенно при движении по загородным трассам.