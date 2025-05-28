В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в перевозке крупной партии синтетических наркотиков, передаёт BAQ.KZ.

Оперативные мероприятия проходили в рамках международной акции "Канал", направленной на борьбу с наркопреступностью. В ходе патрулирования была остановлена автомашина. При осмотре транспортного средства у водителя были обнаружены и изъяты свёртки с наркотическим веществом a-PVP.

Общий вес изъятого синтетического наркотика составил 250 граммов.

По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыка Альжанова, подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств и возможных связей с наркосетями.

МВД Казахстана подчёркивает, что работа по пресечению незаконного оборота наркотиков продолжается на постоянной основе в рамках принципа "Закон и Порядок".