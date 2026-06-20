Туристическую полицию в СКО пересадили на квадроциклы
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В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, где стартовал пик туристического сезона, патрульные полицейские пересели на квадроциклы. Такой транспорт помогает быстрее контролировать популярные зоны отдыха на озерах Имантау и Шалкар. Как сообщили в полиции, безопасность отдыхающих обеспечивают сотрудники туристической полиции. Летом сюда приезжают туристы со всего Казахстана, а также гости из других стран.
Для общения с иностранцами полицейские изучают английский язык. Во время патрулирования стражи порядка напоминают отдыхающим о правилах поведения на воде, просят не оставлять детей без присмотра, не употреблять алкоголь на пляжах и бережно относиться к природе. Особое внимание уделяется безопасности на дорогах.
С начала сезона в курортной зоне уже выявили нетрезвого мотоциклиста, двух водителей, пользовавшихся телефоном за рулем, и трех человек, не пристегнутых ремнями безопасности. Аналогичную практику применяют и в Петропавловске. Там полицейские на квадроциклах патрулируют городской пляж на озере Пестром, городской парк и в перспективе будут следить за порядком в дачных массивах.
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