Туристическую полицию в СКО пересадили на квадроциклы

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, где стартовал пик туристического сезона, патрульные полицейские пересели на квадроциклы. Такой транспорт помогает быстрее контролировать популярные зоны отдыха на озерах Имантау и Шалкар. Как сообщили в полиции, безопасность отдыхающих обеспечивают сотрудники туристической полиции. Летом сюда приезжают туристы со всего Казахстана, а также гости из других стран.

Для общения с иностранцами полицейские изучают английский язык. Во время патрулирования стражи порядка напоминают отдыхающим о правилах поведения на воде, просят не оставлять детей без присмотра, не употреблять алкоголь на пляжах и бережно относиться к природе. Особое внимание уделяется безопасности на дорогах.

С начала сезона в курортной зоне уже выявили нетрезвого мотоциклиста, двух водителей, пользовавшихся телефоном за рулем, и трех человек, не пристегнутых ремнями безопасности. Аналогичную практику применяют и в Петропавловске. Там полицейские на квадроциклах патрулируют городской пляж на озере Пестром, городской парк и в перспективе будут следить за порядком в дачных массивах.