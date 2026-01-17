Полицейские нашли пропавших мужчин в Карагандинской области
17 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже двух мужчин в Абайском районе Карагандинской области, в сельском округе Юбилейное, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По предварительной информации, вечером 16 января они выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser на поиски скота с зимовки Кварц в направлении зимовки Айда, после чего перестали выходить на связь.
В ходе поисков родственники обнаружили автомобиль вблизи зимовки Айда. В салоне людей не оказалось. После этого сотрудники полиции незамедлительно организовали поисково-спасательные мероприятия. К операции были привлечены силы департамента по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеры. Для обследования труднодоступной местности дополнительно был задействован вертолет ДЧС.
В результате пропавшие мужчины в возрасте 39 и 68 лет были найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
