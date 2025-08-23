В Кокшетау для пожилых горожан провели семинар о том, как защитить себя от финансового мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Участники узнали, как сохранить свои сбережения и куда обращаться в случае подозрительных действий. Департамент полиции Акмолинской области совместно с департаментом экономических расследований и управлением региональных представителей агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) провели семинар на базе КГУ "Центр активного долголетия".

"Его главная цель – повышение правовой грамотности пожилых людей и формирование устойчивых навыков противодействия финансовому мошенничеству", - отметили в департаменте.

Полицейские рассказали участникам о признаках финансовых пирамид, способах их выявления и предотвращения последствий. Также были рассмотрены актуальные схемы интернет-мошенничества, в том числе телефонные звонки и банковские обманы.

Специалисты разъяснили изменения в законодательстве, направленные на защиту прав потребителей финансовых услуг. Каждый участник смог задать интересующие вопросы и получить практические советы по обеспечению личной безопасности, сохранности сбережений и правовому реагированию в случае мошеннических действий.

Такой же семинар полицейские провели и в Павлодаре. Пенсионеров обучили правилам кибербезопасности: как реагировать на подозрительные звонки и сообщения.