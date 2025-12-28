В Акмолинской области сотрудники полиции оказали помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации на автодороге Астана — Щучинск при температуре воздуха до −26 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Из-за сильного мороза у одной из фур замёрзло дизельное топливо и вышла из строя воздушная система. Водителя и пассажира — граждан Кыргызстана — доставили в город Акколь и разместили в гостинице, а грузовой автомобиль поместили в тёплый бокс, где его удалось полностью отремонтировать на следующий день.

По словам водителя, они следовали из Тюмени в Бишкек. Помощь им оказали старший инспектор Константин Мусин и инспектор Женис Алибеков. Кроме того, при патрулировании трассы полицейские выявили ещё один автомобиль — Mercedes Vito, у которого также замёрзло дизельное топливо. Машину отбуксировали в населённый пункт Бозайгыр, а водителя и пассажира пересадили на попутный транспорт.

В операции участвовали инспекторы патрульной полиции Нурсултан Сагындыков и Азат Мухатаев. В полиции отмечают, что в период сильных морозов число подобных случаев значительно возрастает, и рекомендуют водителям дизельных автомобилей по возможности воздерживаться от поездок в экстремально холодную погоду, чтобы избежать аварийных ситуаций и угрозы для жизни.