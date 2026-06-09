Полицейские пострадали от взрывов гранат в Алматинской области
В полиции прокомментировали сообщения о пострадавших на учениях под Алматы.
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В социальных сетях распространилась информация о том, что во время учений в Алматинской области якобы пострадали 15 сотрудников полиции после взрывов гранат. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее и опровергли ряд появившихся сообщений.
По данным ведомства, во время проведения плановых учебно-тренировочных мероприятий произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.
В полиции сообщили, что сотрудникам, находившимся в непосредственной близости от места инцидента, была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности.
Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.
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