Полицейские пострадали от взрывов гранат в Алматинской области

В социальных сетях распространилась информация о том, что во время учений в Алматинской области якобы пострадали 15 сотрудников полиции после взрывов гранат. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее и опровергли ряд появившихся сообщений.

По данным ведомства, во время проведения плановых учебно-тренировочных мероприятий произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.

В полиции сообщили, что сотрудникам, находившимся в непосредственной близости от места инцидента, была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности.

Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.