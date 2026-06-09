  • Главная
  • Новости
  • Полицейские пострадали от взрывов гранат в Алматинской области

Полицейские пострадали от взрывов гранат в Алматинской области

В полиции прокомментировали сообщения о пострадавших на учениях под Алматы.

Сегодня 2026, 21:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29
199
Фото: Polisia.kz

В социальных сетях распространилась информация о том, что во время учений в Алматинской области якобы пострадали 15 сотрудников полиции после взрывов гранат. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее и опровергли ряд появившихся сообщений.

По данным ведомства, во время проведения плановых учебно-тренировочных мероприятий произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.

В полиции сообщили, что сотрудникам, находившимся в непосредственной близости от места инцидента, была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности.

Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

Самое читаемое

Наверх