Полицейские потушили загоревшийся автомобиль в области Жетысу

В области Жетысу сотрудники патрульной полиции предотвратили возможную трагедию при возгорании автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел вблизи села Алгабас. Во время патрулирования сотрудники полиции заметили стоявший на обочине автомобиль Mazda, из-под которого начал идти дым.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы Жандос Берликожанов и Рымжан Кервен незамедлительно подбежали к машине и приступили к тушению огня с помощью подручных средств. Одновременно они вывели людей из опасной зоны и отвели их на безопасное расстояние.

Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских удалось не допустить тяжелых последствий. После этого сотрудники вызвали экстренные службы — пожарных и бригаду скорой помощи.

До прибытия специалистов полицейские продолжали контролировать обстановку: регулировали движение транспорта, чтобы избежать новых происшествий, а также отодвинули поврежденный автомобиль за пределы проезжей части.