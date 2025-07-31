Сотрудники полиции области Абай незамедлительно отреагировали на сообщение в социальных сетях о предполагаемой попытке похищения девушки в Семее, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки выяснилось, что на самом деле в автомобиле находилась молодая пара, между которой произошёл бытовой конфликт. 23-летний водитель применил физическое насилие к девушке. По данному факту он привлечён к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Также полицейскими зафиксированы дополнительные правонарушения, а именно грубое нарушение ПДД и нарушение общественного порядка в ночное время суток.

В целях недопущения повторного насилия в отношении пострадавшей были приняты меры безопасности. Девушка находится под защитой, с ней работают следователи.

"Департамент полиции области Абай подчёркивает: каждый случай угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается со всей строгостью закона", - говорится в сообщении ведомства.