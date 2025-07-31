  • 31 Июля, 22:40

Полицейские предотвратили инцидент с похищением девушки в области Абай

Правоохранители установили факт ссоры между молодой парой.

Сегодня, 21:46
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
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Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции области Абай незамедлительно отреагировали на сообщение в социальных сетях о предполагаемой попытке похищения девушки в Семее, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки выяснилось, что на самом деле в автомобиле находилась молодая пара, между которой произошёл бытовой конфликт. 23-летний водитель применил физическое насилие к девушке. По данному факту он привлечён к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Также полицейскими зафиксированы дополнительные правонарушения, а именно грубое нарушение ПДД и нарушение общественного порядка в ночное время суток.

В целях недопущения повторного насилия в отношении пострадавшей были приняты меры безопасности. Девушка находится под защитой, с ней работают следователи.

"Департамент полиции области Абай подчёркивает: каждый случай угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается со всей строгостью закона", - говорится в сообщении ведомства.

 
 
 
 
 
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A post shared by ZELLO SEMEY | ЗЕЛЛО СЕМЕЙ (@zello_semey2)

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