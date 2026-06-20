Полицейские сняли с воды обессиленного участника фестиваля на Балхаше
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Во время фестиваля Balkhash Tour Fest – 2026 полицейские спасли жителя Балхаша, который решил добраться на праздник на байдарке через озеро. Мужчина отплыл примерно на три километра от берега, однако переоценил свои силы и не смог продолжить путь.
Его заметили сотрудники природоохранной полиции Карагандинской области, патрулировавшие акваторию во время фестиваля. Полицейские подняли обессиленного байдарочника на борт служебной лодки и доставили на берег. По словам мужчины, ситуация стала особенно тревожной из-за наступающих сумерек, когда найти его на озере было бы значительно сложнее.
В департаменте полиции напомнили, что во время фестиваля сотрудники несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность гостей и участников мероприятия.
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