На трассе Алматы – Усть-Каменогорск патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль с иностранными номерами, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz

Водитель, гражданин Республики Таджикистан, сообщил стражам порядка, что его супруга находится на последних сроках беременности и роды могут начаться в любой момент.

Капитан полиции Ринат Ракымбеков и старший лейтенант полиции Шынгыс Аубакиров приняли решение о немедленном сопровождении. С включенными проблесковыми маячками и сиреной патрульный экипаж оперативно доставил автомобиль в родильный дом города Саркан, преодолев около 40 километров.

Беременную женщину своевременно передали медицинским работникам.