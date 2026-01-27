Полицейские сопроводили беременную женщину в роддом в Жетысуской области
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль с иностранными номерами.
Сегодня, 21:08
161Фото: кадр из видеозаписи
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль с иностранными номерами, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz
Водитель, гражданин Республики Таджикистан, сообщил стражам порядка, что его супруга находится на последних сроках беременности и роды могут начаться в любой момент.
Капитан полиции Ринат Ракымбеков и старший лейтенант полиции Шынгыс Аубакиров приняли решение о немедленном сопровождении. С включенными проблесковыми маячками и сиреной патрульный экипаж оперативно доставил автомобиль в родильный дом города Саркан, преодолев около 40 километров.
Беременную женщину своевременно передали медицинским работникам.
