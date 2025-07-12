Полицейские спасли девушку, прыгнувшую в реку
Сотрудники полиции, не раздумывая, бросились за ней в воду.
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
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Сегодня около 04:30 утра в Жетысуйской области вблизи поселка Балпык би Коксуского района, на 240-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск к участковому инспектору обратился водитель автомобиля Toyota. Он сообщил, что у канала реки Коксус стоит девушка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Незамедлительно прибыв на место, полицейские обнаружили девушку в возрасте примерно 20–25 лет. Несмотря на попытки правоохранителей переубедить ее, девушка прыгнула в воду.
Однако сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, не раздумывая ни секунды, бросились в реку, доплыли по течению до девушки и вытащили ее на берег. Позже правоохранители передали девушку родителям.
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