  • 12 Июля, 21:29
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Полицейские спасли девушку, прыгнувшую в реку

Сотрудники полиции, не раздумывая, бросились за ней в воду.

Сегодня, 20:23
АВТОР
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Полицейские спасли девушку, прыгнувшую в реку Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Сегодня около 04:30 утра в Жетысуйской области вблизи поселка Балпык би Коксуского района, на 240-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск к участковому инспектору обратился водитель автомобиля Toyota. Он сообщил, что у канала реки Коксус стоит девушка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Незамедлительно прибыв на место, полицейские обнаружили девушку в возрасте примерно 20–25 лет. Несмотря на попытки правоохранителей переубедить ее, девушка прыгнула в воду.

Однако сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, не раздумывая ни секунды, бросились в реку, доплыли по течению до девушки и вытащили ее на берег. Позже правоохранители передали девушку родителям.

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