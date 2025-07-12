Сегодня около 04:30 утра в Жетысуйской области вблизи поселка Балпык би Коксуского района, на 240-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск к участковому инспектору обратился водитель автомобиля Toyota. Он сообщил, что у канала реки Коксус стоит девушка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Незамедлительно прибыв на место, полицейские обнаружили девушку в возрасте примерно 20–25 лет. Несмотря на попытки правоохранителей переубедить ее, девушка прыгнула в воду.

Однако сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, не раздумывая ни секунды, бросились в реку, доплыли по течению до девушки и вытащили ее на берег. Позже правоохранители передали девушку родителям.