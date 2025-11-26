В Талдыкоргане полицейские предотвратили трагедию после сообщения о подростке, который стоял на мосту и мог совершить опасный поступок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz На вызов немедленно выехали несколько патрульных экипажей.

Прибывшие на место Серик Танабаев, Айбек Узакбай, Баян Алимхан и Эльдар Елюбаев аккуратно взяли ситуацию под контроль. Сотрудники начали спокойный разговор с подростком, стараясь снизить напряжение. Особенно помогли действия Эльдара Елюбаева и Серика Танабаева — их поддержка позволила юноше успокоиться и перестать паниковать.

Когда подросток позволил им приблизиться, полицейские аккуратно отвели его в безопасную зону. Затем его доставили к психологам, которые оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Быстрая и слаженная работа патрульных не допустила трагедии.