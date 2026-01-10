Полицейские спасли жителей из горящей квартиры в Усть-Каменогорске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Усть-Каменогорске сотрудники патрульной полиции предотвратили трагедию, эвакуировав жителей из горящего дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на POLISIA.KZ.
Около 20:30 на канал "102" поступило сообщение о задымлении в одной из многоэтажек города — дым шёл из квартиры на первом этаже.
На место происшествия оперативно прибыли два экипажа патрульной полиции в составе Малик Темирбек, Самат Наменов, Асхат Амиртай и Максат Кадылбеков. Полицейские незамедлительно приняли меры по обеспечению безопасности граждан и оказали содействие спасательным службам.
Из горящей квартиры сотрудники полиции вывели двух человек. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Кроме того, полицейские помогли безопасно покинуть свои дома жителям других этажей и соседних квартир.
Благодаря слаженным действиям полиции и экстренных служб удалось избежать тяжёлых последствий.
Самое читаемое
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь