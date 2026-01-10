В Усть-Каменогорске сотрудники патрульной полиции предотвратили трагедию, эвакуировав жителей из горящего дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на POLISIA.KZ.

Около 20:30 на канал "102" поступило сообщение о задымлении в одной из многоэтажек города — дым шёл из квартиры на первом этаже.

На место происшествия оперативно прибыли два экипажа патрульной полиции в составе Малик Темирбек, Самат Наменов, Асхат Амиртай и Максат Кадылбеков. Полицейские незамедлительно приняли меры по обеспечению безопасности граждан и оказали содействие спасательным службам.

Из горящей квартиры сотрудники полиции вывели двух человек. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Кроме того, полицейские помогли безопасно покинуть свои дома жителям других этажей и соседних квартир.

Благодаря слаженным действиям полиции и экстренных служб удалось избежать тяжёлых последствий.