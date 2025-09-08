В Алматы полиция усилила меры по контролю за электросамокатами. Масштабные рейдовые мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности движения с участием самокатов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Только за сутки стражи порядка выявили более 800 нарушений ПДД, связанных с использованием электросамокатов. С начала года их число превысило 16 тысяч. Среди них:

489 случаев несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);

237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);

11 фактов неисполнения родителями обязанностей по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);

47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);

23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Кроме того, зафиксированы случаи, когда электросамокаты оставляли на тротуарах и проезжей части, создавая помехи движению. На спецстоянку отправлено 259 единиц. Для усиленного патрулирования в местах концентрации самокатов дополнительно организованы 50 полицейских маршрутов. Самокаты для патрулей предоставили операторы проката.