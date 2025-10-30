В городе Сатпаеве полицейские спасли троих маленьких детей из горящей квартиры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Пожар произошёл около двух часов ночи на первом этаже многоэтажного дома.

Во время ночного патрулирования сотрудники полиции Асет Абдуакитов и Нурболат Нургабыл заметили, как из окна квартиры вырывается пламя. Не теряя времени, они бросились к подъезду. В этот момент к ним подбежала женщина и в панике сообщила, что внутри остались дети.

Полицейские ворвались в задымлённую квартиру. Один из них обнаружил ребёнка под кроватью и вынес его на улицу. Огонь уже перекинулся на потолок второй комнаты, поэтому правоохранители выбили металлическую решётку на окне и через него вытащили ещё двоих детей.

Пожарные прибыли спустя несколько минут и полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет — благодаря оперативным действиям полицейских трагедии удалось избежать.