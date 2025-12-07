На республиканской автодороге Усть-Каменогорск – Алматы сотрудники полиции предотвратили возможный пожар, вовремя заметив дым из колесного узла прицепа грузовика, передаёт BAQ.KZ.

Во время патрулирования полицейские заметили сильное задымление и оперативно остановили водителя. Правоохранители помогли потушить начавшееся возгорание, не допустив распространения огня и серьёзных последствий.

"Я ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Ушарал. На посту меня остановили полицейские и помогли избежать беды. Благодарю сотрудников за оперативность", — рассказал водитель.

В департаменте полиции отмечают, что правоохранители ежедневно обеспечивают безопасность на дорогах и продолжают предотвращать потенциальные угрозы для участников движения.