Полицейские в ВКО предотвратили возгорание грузовика на трассе
На республиканской автодороге Усть-Каменогорск – Алматы сотрудники полиции предотвратили возможный пожар, вовремя заметив дым из колесного узла прицепа грузовика, передаёт BAQ.KZ.
Во время патрулирования полицейские заметили сильное задымление и оперативно остановили водителя. Правоохранители помогли потушить начавшееся возгорание, не допустив распространения огня и серьёзных последствий.
"Я ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Ушарал. На посту меня остановили полицейские и помогли избежать беды. Благодарю сотрудников за оперативность", — рассказал водитель.
В департаменте полиции отмечают, что правоохранители ежедневно обеспечивают безопасность на дорогах и продолжают предотвращать потенциальные угрозы для участников движения.
