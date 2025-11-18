Полицейские ВКО спасли женщину, которая не могла двигаться в доме
Женщина не могла самостоятельно передвигаться.
Вчера, 23:38
79Фото: Pixabay.com
В полицию Глубоковского района ВКО обратилась 75-летняя жительница села Кожохово. Она забеспокоилась, что соседка долго не выходит на связь и не открывает дверь, передаёт BAQ.KZ.
На место прибыли участковые Шерхан Кенесбек и Азамат Тугелов. Учтя возможную угрозу жизни, Кенесбек принял решение проникнуть в дом через окно. Внутри полицейский обнаружил 56-летнюю женщину без сознания. Он оказал ей первую помощь и привел в чувство.
Так как женщина не могла самостоятельно передвигаться, стражи порядка вызвали скорую помощь. В настоящий момент её жизни ничего не угрожает.
