В полицию Глубоковского района ВКО обратилась 75-летняя жительница села Кожохово. Она забеспокоилась, что соседка долго не выходит на связь и не открывает дверь, передаёт BAQ.KZ.

На место прибыли участковые Шерхан Кенесбек и Азамат Тугелов. Учтя возможную угрозу жизни, Кенесбек принял решение проникнуть в дом через окно. Внутри полицейский обнаружил 56-летнюю женщину без сознания. Он оказал ей первую помощь и привел в чувство.

Так как женщина не могла самостоятельно передвигаться, стражи порядка вызвали скорую помощь. В настоящий момент её жизни ничего не угрожает.