В Жезказгане сотрудники полиции спасли человека из горящей квартиры - мужчину нашли без сознания в самом эпицентре пожара.

Пожар произошел 31 марта ранним утром в одном из домов по улице Мира в Жезказгане.

Около 06:24 сообщение о возгорании поступило в дежурную часть. Первыми на место прибыли сотрудники полиции. К этому моменту верхние этажи уже были затянуты густым едким дымом, видимость практически отсутствовала.

Несмотря на сложные условия, полицейские зашли внутрь горящей квартиры. В глубине помещения они обнаружили мужчину без сознания.

"В глубине помещения, практически в эпицентре, они обнаружили мужчину без сознания. Уже не реагировал", - говорится в сообщении источника.

Сотрудники вынесли его на руках из задымленного помещения и передали медикам.

По данным источника, благодаря оперативным действиям полицейских мужчину удалось спасти. Причины пожара устанавливаются.