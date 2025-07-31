В Жамбылской области более 53 килограммов дикорастущей марихуаны изъяли у ранее судимых местных жителей, передает

24 июля на перегоне "Аспара-Кумозек" сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали группу граждан, собиравших дикорастущую марихуану. При осмотре с служебной собакой у задержанных обнаружено шесть мешков наркотического вещества. Общий вес изъятого - более 53 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все задержанные - жители Жамбылской области, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.