  • 31 Июля, 07:16

Полицейские застали группу мужчин за сбором марихуаны в Жамбылской области

У задержанных обнаружили шесть мешков наркотического вещества.

Сегодня, 07:07
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 07:07
Сегодня, 07:07
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Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области более 53 килограммов дикорастущей марихуаны изъяли у ранее судимых местных жителей, передает

24 июля на перегоне "Аспара-Кумозек" сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали группу граждан, собиравших дикорастущую марихуану. При осмотре с служебной собакой у задержанных обнаружено шесть мешков наркотического вещества. Общий вес изъятого - более 53 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все задержанные - жители Жамбылской области, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

"По факту начато досудебное расследование. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в полиции.

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