Полицейские застали группу мужчин за сбором марихуаны в Жамбылской области
У задержанных обнаружили шесть мешков наркотического вещества.
Сегодня, 07:07
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Сегодня, 07:07Сегодня, 07:07
61Фото: Polisia.kz
В Жамбылской области более 53 килограммов дикорастущей марихуаны изъяли у ранее судимых местных жителей, передает
24 июля на перегоне "Аспара-Кумозек" сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали группу граждан, собиравших дикорастущую марихуану. При осмотре с служебной собакой у задержанных обнаружено шесть мешков наркотического вещества. Общий вес изъятого - более 53 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, все задержанные - жители Жамбылской области, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.
"По факту начато досудебное расследование. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в полиции.
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