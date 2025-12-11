В области Жетысу сотрудники батальона патрульной полиции перевели работу в усиленный режим из-за резкого ухудшения погодных условий. Снегопады, гололёд и сильный ветер осложнили движение на ряде участков автодорог, передаёт BAQ.KZ.

Особенно сложная ситуация сложилась на одном из отрезков республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск, где движение для большегрузов было небезопасным. Полицейские организовали сопровождение колонны из 150 грузовых автомобилей, направив их в сторону ближайших кемпингов и оборудованных зон отдыха.

"Наша задача — не допустить ДТП и обеспечить водителям максимально безопасные условия передвижения. В таких погодных условиях сопровождение колонн — необходимая мера", — отметили в Департаменте полиции области Жетысу.

По данным ведомства, благодаря скоординированной работе экипажей все водители были доставлены в безопасные места.

Полиция продолжает круглосуточно мониторить ситуацию на дорогах, оказывает помощь на сложных участках и призывает водителей соблюдать меры предосторожности в период непогоды.