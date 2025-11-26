В селе Бейнеу Мангистауской области камеры наблюдения зафиксировали жесткое столкновение автомобилей: на кадрах видно, как мчавшаяся на большой скорости Toyota Camry буквально влетает в патрульную машину, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Как выяснилось, за рулём легковушки находился 17-летний подросток.

Инцидент произошёл 25 ноября. Видео разошлось по соцсетям — на кадрах виден момент удара: патрульная машина спокойно движется по дороге, когда из-за поворота появляется Camry и без малейшего торможения врезается в неё.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родителей подростка уже привлекли к административной ответственности — и за то, что допустили несовершеннолетнего к управлению, и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В аварии никто не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводится служебная проверка.