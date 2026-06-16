Полицейский автозак протаранил легковушку в центре Костаная
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В центре Костаная произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Авария случилась на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя. Сразу после столкновения к месту происшествия прибыли несколько патрульных экипажей и три бригады скорой помощи.
Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, служебный автомобиль Jac, использовавшийся в качестве автозака, двигался по улице Баймагамбетова с включенными проблесковыми маячками. Выезжая на перекресток, водитель спецтранспорта не убедился, что другие участники движения уступают ему дорогу.
Служебный автомобиль Jac совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cobalt, которая следовала по ул. Гоголя на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в ДП.
В результате аварии пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в автозаке. Их доставили в больницу для обследования. Водитель Chevrolet, по данным полиции, не получил травм.
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