Полицейский автозак протаранил легковушку в центре Костаная

В центре Костаная произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Авария случилась на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя. Сразу после столкновения к месту происшествия прибыли несколько патрульных экипажей и три бригады скорой помощи.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, служебный автомобиль Jac, использовавшийся в качестве автозака, двигался по улице Баймагамбетова с включенными проблесковыми маячками. Выезжая на перекресток, водитель спецтранспорта не убедился, что другие участники движения уступают ему дорогу.

Служебный автомобиль Jac совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cobalt, которая следовала по ул. Гоголя на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в ДП.

В результате аварии пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в автозаке. Их доставили в больницу для обследования. Водитель Chevrolet, по данным полиции, не получил травм.