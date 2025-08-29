Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Женщина неожиданно выбежала на дорогу.
Сегодня, 13:43
В Шымкенте сотрудник полиции совершил наезд на женщину, в результате чего она погибла. Инцидент произошёл вечером 28 августа на улице Желтоксан, передаёт BAQ.KZ.
По данным департамента полиции, женщина внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.
"По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - отметили в ДП региона.
По факту ДТП начато досудебное расследование.