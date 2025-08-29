В Шымкенте сотрудник полиции совершил наезд на женщину, в результате чего она погибла. Инцидент произошёл вечером 28 августа на улице Желтоксан, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции, женщина внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

"По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - отметили в ДП региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование.