Полицейский оказался в реанимации после взрыва газовоза в Семее

Один из двух пострадавших при взрыве газовоза и последующем пожаре в Семее находится в реанимации. 45-летний сотрудник полиции получил ожоги второй и третьей степени, поражено около 25–30% поверхности тела. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

У него диагностированы ожоги второй и третьей степени, поражено около 25–30% поверхности тела. Состояние тяжелое, но стабильное, — сообщил «31 каналу» заведующий отделением политравмы БСМП Семея Дарын Бахтыбаев.

Второй пострадавший — водитель газовоза. Он находится в хирургическом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести. У мужчины диагностированы ожоги второй и третьей степени примерно на 15% поверхности тела.

Взрыв произошел вечером 22 сентября возле автомойки на улице Сосновой. По предварительным данным, сначала воспламенилась газовоздушная смесь, после чего взорвался газовоз. Огонь перекинулся на автомойку и два соседних частных дома. Один дом сгорел полностью, второй оказался частично разрушен. Ударной волной в соседних зданиях выбило окна, на некоторых стенах появились трещины.

Пожар тушили около 90 человек и 30 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего и размер ущерба. Назначены необходимые экспертизы.