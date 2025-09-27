Видео с полицейским из Мангистау вызвало бурное обсуждение в соцсетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. В кадре — участник профилактической акции "Безопасная дорога", молодой страж порядка с необычным именем: Путин Файзулла. Необычная деталь не осталась без внимания пользователей Instagram. Комментарии под видео заполнились шутками и восторженными отзывами.



Журналисты связались с героем ролика, чтобы узнать историю его имени. Оказалось, Путин Файзулла родился 24 января 2003 года в Актау, а имя ему дала бабушка — в честь тогдашнего назначения Владимира Путина президентом России.

Имя “Путин” имеет древнеславянские корни и означает “путь” — не только в буквальном, но и в символическом смысле: путь к успеху, лидерству, целям, — рассказал полицейский.

По его словам, имя никогда не становилось проблемой, наоборот — всегда вызывает улыбку и легко запоминается. С 2024 года Путин Файзулла служит в полиции Мунайлинского района, работает помощником участкового в сёлах Даулет и Жана-Даулет. Женат, воспитывает двухлетнюю дочь, в юности занимался вольной борьбой и получил звание кандидата в мастера спорта. Открытый и доброжелательный, он быстро завоевал уважение коллег и друзей, а теперь ещё и внимание всей страны. Видео с его участием продолжает собирать лайки и комментарии.