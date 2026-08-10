Криминалист департамента полиции области Абай Талгат Нургазыулы в День Абая посадил дочь в машину и повёз её в Жидебай, чтобы ответить на детский вопрос о том, кем был поэт, передает BAQ.KZ.

Ответить словами из книги отец не захотел, вместо этого показал дочери дом, где Абай жил и работал.

Для маленькой Акпейил это стало первым настоящим знакомством с миром поэта. Вместе с отцом она прошла по дому, увидела обстановку, в которой он жил, узнала, что его вдохновляло и почему он так много писал о знаниях, труде и совести.

Мне хотелось, чтобы дочь не просто знала имя Абая, а понимала, почему спустя столько лет мы продолжаем читать его произведения и возвращаться к его мыслям. Есть вещи, которые лучше один раз увидеть и почувствовать самому, - поделился полицейский.

Жидебай - место особое. Здесь Абай провёл последние годы жизни и написал большую часть «Слов назидания», здесь же он похоронен.

Разговор отца и дочери постепенно вышел за рамки обычной экскурсии. Что значит быть образованным человеком, почему важно трудиться, что такое совесть, почему нужно уважать других. Ответы на эти вопросы Абай оставил в своих произведениях и «Словах назидания». Написанное больше века назад не потеряло смысла и сегодня.

Закончилась поездка в доме поэта. Отец и дочь открыли «Слова назидания» и прочитали вместе несколько строк.

Для Акпейил это было знакомство с Абаем. Для её отца возможность передать дочери то, что когда-то передавали ему самому.