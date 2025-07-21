В Петропавловске полицейский спас пенсионера от перевода денег мошенникам прямо у банковского терминала, передает BAQ.KZ со ссылкой на Петропавловск.news. 63-летнему горожанину позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на его имя якобы оформляют мошеннический кредит. Чтобы "защитить" свои деньги, мужчине предложили срочно перевести средства на так называемый "безопасный счёт".

Полицейский вмешался и немедленно связался с дежурной службой и помог пенсионеру проверить информацию через банковское приложение. Выяснилось, что никаких кредитов не оформлялось — мужчина едва не стал жертвой классической схемы телефонного мошенничества. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая подтвердила попытку обмана и провела разъяснительную беседу с пострадавшим.

Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники банков и полиции никогда не просят по телефону переводить деньги или передавать конфиденциальные данные. В случае подозрительных звонков необходимо обращаться в банк через официальные каналы или звонить в полицию по номеру 102.