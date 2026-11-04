Полицейский скончался после ДТП на трассе Астана – Петропавловск
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В Астане скончался 35-летний полицейский, который впал в кому после тяжёлого ДТП на трассе Астана – Петропавловск. Пострадавшего экстренно доставили в больницу и прооперировали, однако спасти его не удалось, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, авария произошла 3 ноября. После столкновения полицейского доставили в Шортандинскую районную больницу в тяжёлом состоянии.
Врачи диагностировали у него серьёзную травму головы, перелом черепа, отёк головного мозга, острую субдуральную гематому и пневмоторакс.
В тот же день после консилиума медики приняли решение перевезти пострадавшего в Астану. Вечером его доставили санитарной авиацией в столичную больницу, где провели экстренную операцию.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, полицейский скончался от полученных травм.
Как произошла авария
Напомним, ранее BAQ.KZ сообщал о ДТП, которое произошло 3 ноября на трассе Астана – Петропавловск.
Пикап JAC T9 столкнулся с патрульным автомобилем полиции, сопровождавшим специальную дорожную технику.
По предварительным данным, водитель автомобиля JAC T9 не соблюдал скоростной режим и безопасную дистанцию, после чего столкнулся с патрульной машиной.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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