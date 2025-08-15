Полицейский спас двух казахстанцев от нападающего с тесаком
Участковый рисковал жизнью.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинской области участковый инспектор спас двоих мужчин, обезвредив вооруженного нападавшего, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Polisia.kz, 14 августа в Карасайское районное управление полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о конфликте в одном из частных домов.
На место происшествия оперативно прибыл участковый инспектор полиции Бахыт Гумаров. Зайдя в дом, он увидел, как один мужчина наносит другому удары кухонным тесаком. Секунды решали исход ситуации — инспектор сумел выбить оружие из рук нападавшего, обезвредить его и предотвратить трагедию.
По предварительным данным, несколько человек распивали спиртные напитки. В ходе ссоры один из участников схватил кухонный тесак и несколько раз ударил им оппонента, намереваясь лишить его жизни. Хозяин дома попытался остановить нападение, но также получил телесные повреждения.
Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, второму оказана первая медицинская помощь.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Старший лейтенант полиции Бахыт Гумаров — кандидат в мастера спорта по қазақша күрес, с 2022 года служит в органах внутренних дел. Его спортивная подготовка, выдержка и молниеносная реакция в этот день стали щитом, спасшим человеческие жизни.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Акимат Шымкента загорелся ночью
- Любовь за деньги: в Талдыкоргане раскрыли банду "романтических" мошенников