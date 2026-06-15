Полицейский спас иностранных туристов во время шторма на Алаколе

На озере Алаколь в области Жетысу несколько туристов оказались в опасной ситуации после резкого ухудшения погоды. Из-за сильного ветра и высоких волн отдыхающие на сапбордах не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Инцидент произошел в районе села Коктума. По информации полиции, во время усиления ветра группа отдыхающих находилась примерно в 500 метрах от берега. Волны начали относить людей все дальше от суши, а часть туристов не могла справиться с течением самостоятельно.

На помощь отдыхающим пришли находившиеся поблизости местные жители и сотрудники полиции. Сначала на берег удалось доставить туристку из российского Магадана, затем помощь оказали еще одной женщине.

Позже выяснилось, что на воде остается 30-летняя туристка, которая не умела плавать и находилась без спасательного жилета. Кроме того, на озере оставались еще двое отдыхающих из Алматы.

После обращения в службу 112 к месту происшествия были направлены спасатели. До их прибытия женщине доставили спасательный жилет и помогали удерживаться на воде.

В результате происшествия никто не пострадал. Все отдыхающие были благополучно спасены и доставлены на берег.

В полиции напомнили, что при отдыхе на воде необходимо учитывать погодные условия и использовать спасательные жилеты, особенно при выходе на озеро на сапбордах и других плавсредствах.