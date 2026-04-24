Полицейский спас мужчину на рынке в Кызылорде
О случившемся стало известно благодаря очевидице.
В Кызылорде сотрудник полиции предотвратил возможную трагедию, оказав своевременную помощь мужчине, потерявшему сознание в общественном месте, передает BAQ.KZ со ссылуой на Polisia.kz.
Инцидент произошел на «Старом базаре», где в разгар дня один из прохожих внезапно упал на дорогу. Очевидцы растерялись и начали вызывать скорую помощь.
В этот момент участковый инспектор полиции Жангабыл Кадыров, находившийся на службе во время рейда совместно с волонтерами фонда Human Rights Lawyers, оперативно отреагировал на ситуацию. Он уложил мужчину в безопасное положение и оказал первую помощь до прибытия медиков.
Благодаря его быстрым и профессиональным действиям пострадавший пришел в сознание, и его жизнь удалось спасти.
О случившемся стало известно благодаря очевидице, которая рассказала о происшествии в социальных сетях. Она выразила благодарность полицейскому, отметив его решительность и готовность прийти на помощь в критический момент.
В полиции подчеркнули, что именно оперативные и грамотные действия в первые минуты чрезвычайной ситуации зачастую играют решающую роль в спасении жизни человека.
