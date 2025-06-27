10 апреля в Семее обычный день патрулирования для двух сотрудников полиции обернулся настоящей спасательной операцией. Лейтенант Нурбол Орынбасаров и старшина Арман Оразгалиев находились на маршруте пешего патрулирования, когда получили срочное сообщение: в одной из квартир многоэтажного дома маленький ребёнок оказался взаперти. Его плач был слышен даже с улицы, передает BAQ.KZ.

Как выяснилось, трёхлетний малыш случайно захлопнул дверь, когда его мама на минуту вышла в магазин. Ситуация требовала немедленных действий.

Оценив обстановку, старшина Арман Оразгалиев принял смелое решение: он перебрался по карнизу с соседнего балкона на третий этаж, чтобы попасть внутрь квартиры. Это был опасный, но единственный возможный путь, чтобы быстро добраться до ребёнка.

Оказавшись внутри, полицейский первым делом подошёл к малышу и успокоил его. Затем он открыл дверь изнутри и передал ребёнка матери. К счастью, всё завершилось благополучно, никто не пострадал.

За проявленное мужество и профессионализм старшина Арман Оразгалиев награждён грамотой начальника Департамента полиции.

В Департаменте полиции отметили, что такие поступки заслуживают уважения и признательности. Это не просто выполнение долга — это пример подлинной службы народу.