Участковый инспектор из Мамлютского района в Северо-Казахстанской области спас 13-летнего мальчика, тонувшего в озере Утятница, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Компания сельских ребят рыбачила, когда лодка с двумя подростками перевернулась. Один сумел доплыть до берега, второй держался за лодку и около 20 минут находился в холодной воде.

На место прибыли сотрудники ЧС и готовили надувную лодку. Понимая, что время критически ограничено, Кадырбек Исин разделся и поплыл к ребёнку.

"Он уже сильно замерз, я велел ему разговаривать со мной и двигать ногами. Оказалось, мальчика волновало, оштрафуют ли его", - рассказал полицейский.

Майор поддерживал подростка до прибытия спасателей. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Сам Исин признаётся, что не считает себя закалённым человеком, однако в тот момент холода не чувствовал.

"Была цель - спасти ребёнка. А кроме того, я находился в движении. Важно помнить: если грозит переохлаждение, главное - двигаться. Движение и даже разговор увеличивают шансы благополучно пережить критическую ситуацию", - отметил он.

Кадырбек Исин служит участковым инспектором 13 лет, он отец пятерых детей и неоднократно спасал человеческие жизни. В апреле этого года полицейский вынес человека из горящего дома. Теперь к его истории добавился и первый опыт спасения на воде.