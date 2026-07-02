Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
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В Степногорске полицейский обнаружил 13-летнюю девочку, которая пропала вечером 30 июня. Подростка нашли лишь под утро в степной местности. По данным полиции, тревогу забила мать школьницы. Она рассказала, что дочь ушла из дома, перестала выходить на связь и не отвечала на телефонные звонки.
После обращения женщины сотрудники полиции сразу приступили к поискам. В поисковой группе работал участковый инспектор Адиль Кутушев. Вместе с матерью девочки он обследовал предполагаемые маршруты ее передвижения, а с наступлением темноты продолжил поиски за пределами города — в районе технических сооружений и открытой степи.
Поиски продолжались всю ночь. Около 4:30 утра полицейский обнаружил девочку в степной местности. Как выяснилось, школьница заблудилась в темноте и не смогла самостоятельно найти дорогу домой. Ее передали матери, медицинская помощь ребенку не потребовалась. После благополучного завершения поисков женщина поблагодарила участкового в социальных сетях.
В то время, когда многие уже потеряли надежду, он не прекращал поиски и лично продолжил искать мою дочь. Спасибо вам за самоотверженность, ответственность и за то, что вернули нашей семье самое дорогое. Мы никогда этого не забудем, — написала она.
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