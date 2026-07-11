Полицейского осудили за поддельную справку о беременности в Павлодарской области
Ему назначили штраф в размере 6,6 млн тенге.
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В Аксу вынесли приговор сотруднику полиции, которого признали виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
По данным надзорного органа, женщина, не имевшая водительских прав, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение ей грозил административный арест.
Однако при рассмотрении дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой арест заменили штрафом.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным. В результате было раскрыто коррупционное преступление и установлена фальсификация доказательств, позволившая нарушительнице избежать предусмотренной законом ответственности.
Межрайонный суд Аксу признал сотрудника полиции виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Ему назначили штраф в размере 6,6 млн тенге, а также пожизненно запретили занимать должности на государственной службе и иные государственные посты.
Кроме того, осужденный лишен специального звания, а сумма полученной взятки конфискована в доход государства.
В прокуратуре отметили, что суд также положительно оценил работу сотрудников надзорного органа, вынеся представление об их профессиональной деятельности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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