Полицейского осудили за поддельную справку о беременности в Павлодарской области

В Аксу вынесли приговор сотруднику полиции, которого признали виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

По данным надзорного органа, женщина, не имевшая водительских прав, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение ей грозил административный арест.

Однако при рассмотрении дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой арест заменили штрафом.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным. В результате было раскрыто коррупционное преступление и установлена фальсификация доказательств, позволившая нарушительнице избежать предусмотренной законом ответственности.

Межрайонный суд Аксу признал сотрудника полиции виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Ему назначили штраф в размере 6,6 млн тенге, а также пожизненно запретили занимать должности на государственной службе и иные государственные посты.

Кроме того, осужденный лишен специального звания, а сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

В прокуратуре отметили, что суд также положительно оценил работу сотрудников надзорного органа, вынеся представление об их профессиональной деятельности.

Приговор пока не вступил в законную силу.