В Актюбинской области полицейского осудили на семь лет лишения свободы за получение взятки от автоледи, которую он заподозрил в вождении в нетрезвом виде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Диапазон". Инцидент произошёл на трассе "Актобе–Астрахань". Патруль остановил автомобиль Hyundai Accent и потребовал от женщины-водителя пройти медосвидетельствование. Вскоре у районной больницы 28-летний сотрудник полиции получил от нее 100 тысяч тенге за "непривлечение к ответственности". Часть денег — 45 тысяч тенге — позже нашли у него дома.

Женщина рассказала, что полицейский набрал на телефоне цифру "100" и дал ей час, чтобы достать наличные. После обращения в антикоррупционную службу она передала меченые купюры в бардачок служебной машины под контролем оперативников. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель была трезвой.

Суд признал полицейского виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Кроме того, он обязан возместить потерпевшей один миллион тенге — сумму, потраченную на адвоката.