Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
В мессенджерах и социальных сетях Актау распространились сообщения о якобы готовящихся терактах в нескольких школах города, передает BAQ.KZ. Интернет-рассылка встревожила местных жителей — некоторые родители заявили, что не отпустят своих детей в школу 10 ноября.
В Департаменте полиции Мангистауской области заявили, что проверяют сведения о готовящихся нападениях в школах.
Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о терактах предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, — подчеркнули в ведомстве.
После появления сообщений в соцсетях все школы, указанные в списке предполагаемого угрожателя, были проверены. Специалисты подтвердили, что здания безопасны, и оформили соответствующие акты.
Сообщаем, что 10 ноября 2025 года во всех школах города Актау занятия будут проводиться в традиционном формате, согласно расписанию, — заявили в отделе образования города.
