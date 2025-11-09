В мессенджерах и социальных сетях Актау распространились сообщения о якобы готовящихся терактах в нескольких школах города, передает BAQ.KZ. Интернет-рассылка встревожила местных жителей — некоторые родители заявили, что не отпустят своих детей в школу 10 ноября.

В Департаменте полиции Мангистауской области заявили, что проверяют сведения о готовящихся нападениях в школах.

Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о терактах предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, — подчеркнули в ведомстве.

После появления сообщений в соцсетях все школы, указанные в списке предполагаемого угрожателя, были проверены. Специалисты подтвердили, что здания безопасны, и оформили соответствующие акты.