  • 24 Июля, 18:16

Полиция Алаколя помогла канадским туристам

Иностранцы оценили сервис и природу Алаколя.

Сегодня, 17:43
АВТОР
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Министерство внутренних дел Республики Казахстан Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Сотрудник туристической полиции на озере Алаколь помог туристам из Канады, обратившимся за консультацией по правилам отдыха, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в правоохранительных органах, полицейский, свободно владеющий английским языком, рассказал иностранным гостям о местных законах, правилах поведения на воде и действиях в случае чрезвычайных ситуаций.

Туристам вручили информационную памятку и карту региона. Канадская семья поблагодарила за вежливость и профессионализм, отметив высокий уровень сервиса и красоту природы Алаколя.

Туристическая полиция обеспечивает безопасность и оказывает информационную поддержку отдыхающим — как иностранным, так и казахстанским гражданам.

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