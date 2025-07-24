Сотрудник туристической полиции на озере Алаколь помог туристам из Канады, обратившимся за консультацией по правилам отдыха, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в правоохранительных органах, полицейский, свободно владеющий английским языком, рассказал иностранным гостям о местных законах, правилах поведения на воде и действиях в случае чрезвычайных ситуаций.

Туристам вручили информационную памятку и карту региона. Канадская семья поблагодарила за вежливость и профессионализм, отметив высокий уровень сервиса и красоту природы Алаколя.

Туристическая полиция обеспечивает безопасность и оказывает информационную поддержку отдыхающим — как иностранным, так и казахстанским гражданам.