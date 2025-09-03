В Алматы с начала года полицейские фиксируют настоящую "самокатную" волну нарушений, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Всего с начала года зарегистрировано 11 922 правонарушения, а только за последние сутки — более тысячи. Среди нарушений — езда по тротуарам, оставление самокатов на проезжей части и несоблюдение правил дорожного движения.

Электросамокаты — часть городской среды, но закон одинаков для всех. Ответственность лежит и на самих водителях, и на родителях несовершеннолетних, — подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В ходе рейдов 69 электросамокатов уже оказались на штрафстоянке. Для повышения мобильности патрульных полиция получила 50 самокатов с шлемами от кикшеринговой компании. Это позволит быстрее реагировать на нарушения и контролировать порядок на улицах города. Правоохранители напоминают: дисциплина и соблюдение ПДД — ключ к безопасности. Электросамокат может быть удобным и быстрым транспортом, но только для тех, кто уважает других участников движения и закон.