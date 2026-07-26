Полиция Алматы расследует гибель 40-летней женщины после падения с девятого этажа
Тело погибшей обнаружили возле многоэтажного дома, где она проживала.
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В Алматы полиция устанавливает обстоятельства гибели 40-летней женщины, тело которой обнаружили возле многоэтажного дома.
По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.
В ходе осмотра квартиры следственно-оперативная группа обнаружила ряд материалов, имеющих значение для расследования, в том числе записку, содержание которой в настоящее время изучается.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту происшествия проводятся следственные мероприятия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные причины случившегося, изучают образ жизни погибшей, круг ее общения и другие события, которые могли предшествовать трагедии.
По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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