Полиция Алматы расследует гибель 40-летней женщины после падения с девятого этажа

В Алматы полиция устанавливает обстоятельства гибели 40-летней женщины, тело которой обнаружили возле многоэтажного дома.

По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.

В ходе осмотра квартиры следственно-оперативная группа обнаружила ряд материалов, имеющих значение для расследования, в том числе записку, содержание которой в настоящее время изучается.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту происшествия проводятся следственные мероприятия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные причины случившегося, изучают образ жизни погибшей, круг ее общения и другие события, которые могли предшествовать трагедии.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.