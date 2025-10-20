В Алматы полицейские обеспечат общественный порядок и безопасность болельщиков во время международного футбольного матча между командами “Қайрат” и “Пафос”, передает BAQ.KZ.

Сотрудники департамента полиции будут задействованы на всех направлениях — от охраны правопорядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения возле Центрального стадиона.

По данным полиции, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта. Жителей города просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам.

"Полиция делает всё необходимое, чтобы матч прошёл спокойно и комфортно. Безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией", – подчеркнул заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В полиции напомнили, что главная цель предпринимаемых мер — обеспечение безопасности и сохранение общественного порядка во время спортивного праздника.