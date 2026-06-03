Полиция арестовала раненого студента, приняв убийцу за жертву в Британии
Выяснилось, что перед смертью его арестовали, поверив словам нападавшего.
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В Великобритании обсуждают трагический случай с 18-летним студентом Генри Новаком, который погиб в декабре 2025 года от ножевых ранений в Саутгемптоне.
В день оглашения приговора его убийце полиция опубликовала запись с нагрудных камер. Видео ранее уже показывали в суде, а теперь его обнародовали с согласия семьи погибшего. После публикации оно вызвало широкий общественный резонанс.
На кадрах видно, как полицейские приезжают на вызов, разговаривают с людьми возле дома, а затем подходят к лежащему на земле молодому человеку. Его спрашивают о произошедшем и надевают наручники. В этот момент он говорит, что ему трудно дышать и что его ударили ножом, однако один из полицейских сомневается в этом.
Позже выяснилось, что нападавший 23-летний Викрам Дигва заявил полиции, будто сам стал жертвой нападения. Следствие установило, что именно он нанес студенту несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным. Орудие преступления – нож с длинным лезвием.
Суд признал Дигву виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению. Он сможет подать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 21 год.
После публикации видео независимое ведомство по контролю за действиями полиции начало проверку действий сотрудников. Также Генеральная прокуратура рассматривает жалобы на приговор и возможность его пересмотра.
Тем временем возле места трагедии прошли протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков участники бросали в сотрудников полиции разные предметы, а полиция пыталась удержать порядок.
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