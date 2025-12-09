  • 9 Декабря, 13:13

Полиция Астаны перешла на усиленный режим из-за непогоды

Сегодня, 11:37
93
Фото: МВД РК

В Астане департамент полиции перешёл на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий, передает BAQ.KZ.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать общественную безопасность, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и оказывать оперативную помощь гражданам. На дорогах города увеличено количество патрульных нарядов, которые круглосуточно регулируют движение на скользких участках и помогают водителям.

В районах жилой застройки и возле социальных объектов ведутся рейды для предотвращения правонарушений и поддержания правопорядка. Полиция также оказывает содействие гражданам в чрезвычайных ситуациях, связанных с непогодой, включая эвакуацию и вызов спецслужб.

Особое внимание уделяется взаимодействию с городским акиматом и коммунальными службами: совместно организована очистка дорог, обеспечение безопасного движения транспорта и поддержание порядка в условиях сложной метеообстановки.

Жителей столицы просят с пониманием относиться к мерам безопасности, по возможности ограничить использование личного транспорта и строго следовать указаниям сотрудников полиции.

