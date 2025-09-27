Полиция Астаны пресекла деятельность подпольной студии
В отношении владельца проводится проверка.
В Астане сотрудники полиции ликвидировали подпольную студию, функционировавшую в подвальном помещении одного из жилых комплексов на левом берегу столицы. Об этом передаёт BAQ.KZ со ссылкой Polisia.kz.
Операция прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп трафик". Правоохранители из управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны выявили заведение после обнаружения рекламы его "услуг" в интернете.
В настоящее время установлен владелец помещения, в отношении которого проводится проверка для дальнейшего привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.
В полиции подчеркнули, что подобные заведения представляют серьёзную угрозу нравственным устоям и культурным ценностям общества, особенно в столице, которая должна быть примером духовного и культурного развития. Распространение извращённых форм досуга и псевдоразвлечений оказывает негативное влияние на молодежь.
Правоохранительные органы напомнили, что любая деятельность, направленная на развращение населения и нарушающая нормы общественной морали, будет жёстко пресекаться.
Граждан призывают быть бдительными и сообщать в полицию обо всех фактах подозрительной деятельности и рекламы сомнительных услуг в сети. Только совместными усилиями можно сохранить общественную безопасность, моральные ценности и культурное наследие страны.
